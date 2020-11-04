Главная Новости Криминал и происшествия Во время пожара в двухэтажном доме пожарные эвакуировали 8 жильцов (ГСЧС)
04.11.2020  09:35   

Во время пожара в двухэтажном доме пожарные эвакуировали 8 жильцов (ГСЧС)

Пожар произошел утром 3 ноября в селе Песчанка Красноградского района.


//kh.dsns.gov.ua

На первом этаже двухэтажного дома горели входные деревянные двери и электропровода над ней.

К месту происшествия прибыло 1 отделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне и 5 человек личного состава. На момент прибытия спасателей общая площадь пожара составила около 2 кв.м. Густой токсичный дым распространился по всей лестничной клетке. Из-за сильного задымления сложилась угроза жителям.

Поэтому спасатели немедленно приняли меры по дымоудаления и эвакуировали 8 человек, из них 2 детей, по лестнице самостоятельно вышли на свежий воздух.

Пожар был быстро локализован, а через 15 минут  полностью потушен.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электрической сети.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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