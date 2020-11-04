Во время пожара в двухэтажном доме пожарные эвакуировали 8 жильцов (ГСЧС)

Пожар произошел утром 3 ноября в селе Песчанка Красноградского района.
На первом этаже двухэтажного дома горели входные деревянные двери и электропровода над ней.
К месту происшествия прибыло 1 отделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне и 5 человек личного состава. На момент прибытия спасателей общая площадь пожара составила около 2 кв.м. Густой токсичный дым распространился по всей лестничной клетке. Из-за сильного задымления сложилась угроза жителям.
Поэтому спасатели немедленно приняли меры по дымоудаления и эвакуировали 8 человек, из них 2 детей, по лестнице самостоятельно вышли на свежий воздух.
Пожар был быстро локализован, а через 15 минут полностью потушен.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электрической сети.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
влажность:
давление:
ветер: