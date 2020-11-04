Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: В центре Харькова разбили об столб редкий спорткар (Соцсети)
04.11.2020  11:20   

ВИДЕО, ФОТО: В центре Харькова разбили об столб редкий спорткар (Соцсети)

Происшествие произошло на площади Независимости ближе к полуночи с 3 на4 ноября.


://t.me

около 23:30 на проспекте Независимости, 5А врезался в столб Chevrolet Corvette C7.

Об аварии сообщают в соцсетях. Спорткар получил значительные повреждения: разбиты бампер, фара, крыло, кузов, передняя подвеска и двигатель.

В результате ДТП сработали подушки безопасности, но пострадала только техника.

На месте работала полиция.

Официальная информация уточняется.

 

 

Источник:   Соцсети
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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