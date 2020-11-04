ВИДЕО, ФОТО: В центре Харькова разбили об столб редкий спорткар (Соцсети)

Происшествие произошло на площади Независимости ближе к полуночи с 3 на4 ноября.
около 23:30 на проспекте Независимости, 5А врезался в столб Chevrolet Corvette C7.
Об аварии сообщают в соцсетях. Спорткар получил значительные повреждения: разбиты бампер, фара, крыло, кузов, передняя подвеска и двигатель.
В результате ДТП сработали подушки безопасности, но пострадала только техника.
На месте работала полиция.
Официальная информация уточняется.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
влажность:
давление:
ветер: