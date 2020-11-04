Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Перед Барабашово – ДТП с патрульным автомобилем (Telegram)
04.11.2020  09:16   

ВИДЕО: Перед Барабашово – ДТП с патрульным автомобилем (Telegram)

Авария произошла утром 4 ноября.


// Facebook

Видео аварии очевидцы разместили в местных пабликах.

«ДТП с полицейской машиной на перекрёстке Академика Павлова и проспекта Юбилейного», – прокомментировал происшествие телеграм-канал Веха.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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