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04.11.2020  08:38   

ФОТО: ДТП на Тракторах: автомобиль вылетел на трамвайные пути (Соцсети)

Трамваи столи в сторону ХТЗ.


// Facebook/ХС

Авария произошла утром 4 ноября на проспекте Тракторостроителей возле поворота на Любаву.

Автомобиль Volkswagen Jetta вылетел на трамвайные пути.

«Видимо, не справились с управлением на мокром асфальте», – прокомментировал фото ДТП паблик ХС.
 
Собралась пробка из трамваев и машин, водителям советуют объезжать этот участок.
 

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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