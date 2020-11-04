ФОТО: ДТП на Тракторах: автомобиль вылетел на трамвайные пути (Соцсети)

День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.

Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.