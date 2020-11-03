03.11.2020 19:38

Полицейский обворовывал машины на штрафстоянке (Прокуратура)

Копу сообщено о подозрении в краже.



//khar.gp.gov.ua

По данным следствия, должностное лицо полиции, которое согласно служебных обязанностей обеспечивает охрану специальной площадке временно задержанных транспортных средств, разработал преступную схему по разукомплектования и хищения чужого имущества – запчастей из арестованных автомобилей.

Так, 18 апреля 2020 года указанный сотрудник полиции заступил на дежурство по охране площадки. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, полицейский заранее подготовленными инструментами демонтировал оригинальные задние фонари (внешние и внутренние) с внедорожника премиального класса.

На следующий день, правоохранитель вынес похищенное имущество за пределы площадки. Своими действиями злоумышленник причинил материальный ущерб владельцу автомобиля на сумму почти 12 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение — Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.