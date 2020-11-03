03.11.2020 17:17

ФОТО: Полиция Харькова устанавливает личность водителя, который совершил ДТП на проспекте Гагарина и скрылся (ГУНП)

На оживленном центральном проспекте в Харькове водитель устроил массовое ДТП с пострадавшими и скрылся.



://hk.npu.gov.ua

3 ноября, около 9:30 на проспекте Гагарина неустановленный водитель автомобиля Ford Focus врезался в автомобиль Hyundai, что привело к столкновению с автомобилями Toyota и Honda, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Медики госпитализировали 36-летнюю пассажирку Honda, которая получила телесные повреждения.

Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность водителя автомобиля Ford.