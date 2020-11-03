ФОТО: Полиция Харькова устанавливает личность водителя, который совершил ДТП на проспекте Гагарина и скрылся (ГУНП)

На оживленном центральном проспекте в Харькове водитель устроил массовое ДТП с пострадавшими и скрылся.
3 ноября, около 9:30 на проспекте Гагарина неустановленный водитель автомобиля Ford Focus врезался в автомобиль Hyundai, что привело к столкновению с автомобилями Toyota и Honda, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Медики госпитализировали 36-летнюю пассажирку Honda, которая получила телесные повреждения.
Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность водителя автомобиля Ford.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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