03.11.2020 16:16

В Харьковской области водитель сбил женщину и сам обратился в полицию (ГУНП)

В городе Лозовая Харьковской области правоохранители расследуют обстоятельства аварии, в которой пострадала 58-летняя местная жительница.



://hk.npu.gov.ua

Женщину доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

ДТП случилось сегодня утром на бульваре Шевченко. В полицию обратился 27-летний водитель и рассказал, что сбил пешехода. Потерпевшую отвезли в районную больницу, сейчас медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. Силовики устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос об открытии уголовного производства.