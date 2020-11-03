Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковской области водитель сбил женщину и сам обратился в полицию (ГУНП)
03.11.2020  16:16   

В Харьковской области водитель сбил женщину и сам обратился в полицию (ГУНП)

В городе Лозовая Харьковской области правоохранители расследуют обстоятельства аварии, в которой пострадала 58-летняя местная жительница.


://hk.npu.gov.ua

Женщину доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

ДТП случилось сегодня утром на бульваре Шевченко. В полицию обратился 27-летний водитель и рассказал, что сбил пешехода. Потерпевшую отвезли в районную больницу, сейчас медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. Силовики устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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