В Харьковской области водитель сбил женщину и сам обратился в полицию (ГУНП)

В городе Лозовая Харьковской области правоохранители расследуют обстоятельства аварии, в которой пострадала 58-летняя местная жительница.
Женщину доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
ДТП случилось сегодня утром на бульваре Шевченко. В полицию обратился 27-летний водитель и рассказал, что сбил пешехода. Потерпевшую отвезли в районную больницу, сейчас медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. Силовики устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос об открытии уголовного производства.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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