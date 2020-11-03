03.11.2020 15:51

Харьковские браконьеры «наловили» штрафов почти на 50 000 грн. (рыбоохранный патруль)

В октябре нарушители нанесли более 46 тыс. грн убытков, выловив несколько центнеров рыб запрещенными орудиями лова.



://khr.darg.gov.ua

В период с 1 по 31 октября 2020 года Государственными инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля проведения 11 рейдов и разоблачены 1 22 нарушений природоохранного законодательства, из которых 27 - грубые (ч. 4 ст. 85 КоАП). Также составлен 53 протоколы по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), два - за продажу запрещенных орудий лова (ч. 1 ст. 85-1 КУоАП), один - по ст. 90 КУоАП (нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины) и 19 - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов). оформлено 20 актов обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен.



«За данный период на нарушителей наложено 8874 грн штрафов. Сумма нанесенного ущерба составляет 46244 грн. В ходе проведенных рыбоохранных мероприятий рибпатрульные изъяли 324,3 кг водных биоресурсов, из которых 199,3 кг - на рынках. Изъято 15 плавсредств, 102 ед. запрещенных орудий лова, среди которых 1357 метров сетей », - сообщил заместитель руководителя Харьковского рыбоохранного патруля Ирина Шевчук.



Например, 2 октября 2020 года во время проведения рыбоохранной работы на Оскольськом водохранилище вблизи пгт Боровая Боровского района государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержали мужчину, который с лодки осуществлял вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно двумя лесковыми сетками.



Таким образом нарушитель выловил такую рыбу: карась серебристый - 46 экз., лещ - 24 экз. и судак - 8 экз. Вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 38 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 8942 грн. На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.



10 октября 2020 в 4.00 часов во время рейда на реке Оскол вблизи с. Пристин Купянского района Харьковской области государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержали двух граждан, которые с лодки осуществляли вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно одной лесковой сетью и одним металлическим острогом.



Таким образом мужчины выловили такую рыбу: красноперка - 44 экз., щука - 22 экз., серебряный карась - 7 экз., плотва - 9 экз., густера - 4 экз. и сом - 1 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составляет 23 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 11 917 грн. На виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.



28 октября 2020 Харьковским рыбоохранным патрулем выявлено грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на реке Оскол вблизи с. Оскол Изюмского района. Был задержан гражданин, который осуществлял лов рыбы запрещенными орудиями лова, а именно экранами в количестве 5 шт.



Таким образом человек выловил такую ​​рыбу: окунь -70 экз., Плотва -58 экз. и лещ - 10 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 11 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляют 7820 грн. На виновное лицо оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.



С целью сбора информации и заполнения форм об осуществлении любительского и спортивного рыболовства на водоемах Харьковской области государственными инспекторами проводилась работа по опросу рыбаков.



Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства.