ФОТО: Пара нарядов спасателей боролась с последствиями пожара в Питомнике (ГСЧС)

Дергачевский район: на территории садового общества горел дачный дом.
2 ноября в 14:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Шахтер» в селе Питомник Дергачевского района.
К месту вызова прибыло 2 отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия горел дачный дом на площади около 20кв.м и была повреждена огнем крыша пристройки на площади 10кв.м.
В 15:12 огонь удалось локализовать, в 17:05 - ликвидировать.
Причина возникновения пожара устанавливается.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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