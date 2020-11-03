Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Пара нарядов спасателей боролась с последствиями пожара в Питомнике (ГСЧС)
03.11.2020  13:53   

ФОТО: Пара нарядов спасателей боролась с последствиями пожара в Питомнике (ГСЧС)

Дергачевский район: на территории садового общества горел дачный дом.


://kh.dsns.gov.ua

2 ноября в 14:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Шахтер» в селе Питомник Дергачевского района.

К месту вызова прибыло 2 отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия горел дачный дом на площади около 20кв.м и была повреждена огнем крыша пристройки на площади 10кв.м.

В 15:12 огонь удалось локализовать, в 17:05 - ликвидировать.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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