Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В частный дом тихого центра вызвали пожарных (ГУ ГСЧС)
03.11.2020  13:02   

ФОТО: В частный дом тихого центра вызвали пожарных (ГУ ГСЧС)

Произошло возгорание в частном домовладении Киевского района Харькова.


//kh.dsns.gov.ua

3 ноября в 10:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Нижегородской, 44.

Произошло возгорание в частном домовладении.

К месту вызова немедленно отправилось 2 отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.

Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.11 Криминал и происшествия ФОТО: Пара нарядов спасателей боролась с последствиями пожара в Питомнике (ГСЧС) 03.11 Криминал и происшествия ФОТО: Под Валками у жилого дома дотла выгорела «семерка» (ГСЧС) 03.11 Криминал и происшествия ФОТО: Пожарные рассказали, что горело на Шишковке (ГУ ГСЧС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 