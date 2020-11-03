ФОТО: В частный дом тихого центра вызвали пожарных (ГУ ГСЧС)

Произошло возгорание в частном домовладении Киевского района Харькова.
3 ноября в 10:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Нижегородской, 44.
Произошло возгорание в частном домовладении.
К месту вызова немедленно отправилось 2 отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.
Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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