03.11.2020 12:48

Харьковская ковид-диссидентка сама вызвала наряд, чтобы на нее наложили штраф за нарушение карантина (ЕРДС)

В Харькове суд оштрафовал на 17 тыс. грн женщину, которая скандалом в супермаркете пыталась доказать «противозаконность» масочного режима.



://facebook.com

Женщина, на которую составили протокол за нахождение в общественном месте без защитной маски, не явилась на заседание суда, говорится в постановлении Киевского районного суда Харькова.

По данным суда, обвиняемый женщина днем ​​19 августа 2020 находилась в магазине АТБ на улице Студенческой без средств индивидуальной защиты - респиратора или маски, чем нарушила постановление Кабинета министров.

На судебное заседание женщина не появилась, Однако 21 сентября направила возражения, в которых отмечала, что "на сегодняшний день в Украине нет чрезвычайной ситуации, а потому требования носить маски являются противоправными".

"Кроме того, она не может носить маски по состоянию здоровья. Наряд патрульной полиции, который составил на нее протокол, грубо нарушил его права, а также законодательство Украины, поскольку составил протокол на нее, а не на работников АТБ, ведь именно она вызвала полицию, не предоставили ей бланк для жалоб, а также направили указанный материал в суд ", - говорится в материалах дела.

Исследовав материалы дела, суд признал женщину виновной в нарушении ст. 44-3 КоАП Украины и применил к ней административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.