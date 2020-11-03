Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Под Валками у жилого дома дотла выгорела «семерка» (ГСЧС)
03.11.2020  11:55   

ФОТО: Под Валками у жилого дома дотла выгорела «семерка» (ГСЧС)

Автомобиль загорелся днем и его тушение ни составило проблем экипажу ГСЧС.


://kh.dsns.gov.ua

2 ноября в 17:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в Валковскои районе Харьковщины в  селе Ясенево по ул. Победы . Горел автомобиль «ВАЗ 2107».

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей горел автомобиль на всей площади.

В 17:35 пожар был локализован, а в 17:52 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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