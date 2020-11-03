03.11.2020 11:55

ФОТО: Под Валками у жилого дома дотла выгорела «семерка» (ГСЧС)

Автомобиль загорелся днем и его тушение ни составило проблем экипажу ГСЧС.



://kh.dsns.gov.ua

2 ноября в 17:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в Валковскои районе Харьковщины в селе Ясенево по ул. Победы . Горел автомобиль «ВАЗ 2107».

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей горел автомобиль на всей площади.

В 17:35 пожар был локализован, а в 17:52 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.