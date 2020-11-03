ФОТО: Под Валками у жилого дома дотла выгорела «семерка» (ГСЧС)

Автомобиль загорелся днем и его тушение ни составило проблем экипажу ГСЧС.
2 ноября в 17:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в Валковскои районе Харьковщины в селе Ясенево по ул. Победы . Горел автомобиль «ВАЗ 2107».
К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей горел автомобиль на всей площади.
В 17:35 пожар был локализован, а в 17:52 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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