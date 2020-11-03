ФОТО: В очистном сооружении мужчина устроил оружейный схрон (ГУ НП)

Полицейские изъяли оружие и боеприпасы у жителя города Первомайского.
В начале июля текущего года работники сектора криминальной полиции Первомайского отдела полиции получили информацию о том, что один из местных жителей незаконно хранит огнестрельное оружие.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 56-летний житель города Первомайского.
Мужчина устроил хранилище на территории очистных сооружений коммунального предприятия.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
31 октября работники полиции провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли предмет, похожий на винтовку «Мосина», 438 патронов к винтовке «Мосина» калибра 7,62 мм и 7 пластиковых коробок с сыпучим веществом, похожим на порох общим весом около 300 граммов. Мужчина отказался от дачи объяснений о происхождении оружия и боеприпасов.
Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.
Досудебное расследование продолжается.
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