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03.11.2020  10:38   

ФОТО: Пожарные рассказали, что горело на Шишковке (ГУ ГСЧС)

Пожар в жилой 16-этажке Киевского района был ликвидирован за 40 минут.


//kh.dsns.gov.ua

2 ноября в 18:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме на ул. Саперная, 20 в Харькове.

К месту пожара были направлены 4 пожарно-спасательных отделения пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 пожарная автолестница.

На момент прибытия спасателей на четвертом этаже горели межкомнатные двери и домашние вещи на площади 3 кв.м.

В 18:40 пожарные локализовали огонь и в 18:55 ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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