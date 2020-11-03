ФОТО: Пожарные рассказали, что горело на Шишковке (ГУ ГСЧС)

Пожар в жилой 16-этажке Киевского района был ликвидирован за 40 минут.
2 ноября в 18:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме на ул. Саперная, 20 в Харькове.
К месту пожара были направлены 4 пожарно-спасательных отделения пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 пожарная автолестница.
На момент прибытия спасателей на четвертом этаже горели межкомнатные двери и домашние вещи на площади 3 кв.м.
В 18:40 пожарные локализовали огонь и в 18:55 ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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