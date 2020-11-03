03.11.2020 10:38

ФОТО: Пожарные рассказали, что горело на Шишковке (ГУ ГСЧС)

Пожар в жилой 16-этажке Киевского района был ликвидирован за 40 минут.



//kh.dsns.gov.ua

2 ноября в 18:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме на ул. Саперная, 20 в Харькове.



К месту пожара были направлены 4 пожарно-спасательных отделения пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 пожарная автолестница.

На момент прибытия спасателей на четвертом этаже горели межкомнатные двери и домашние вещи на площади 3 кв.м.



В 18:40 пожарные локализовали огонь и в 18:55 ликвидирован.



Причина возникновения пожара устанавливается.