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03.11.2020  09:37   

На Харьковщине выявили новых нарушителей карантина (Госпродпотребслужба)

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общеобразовательных учреждений, общепита, транспорта и прочих объектов на соблюдение карантинных требований.


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За предыдущую неделю совершено 1152 проверки, в т.ч. заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и др. Нарушения выявлены на 492 (42,7%) объектах. С целью устранения нарушений вынесено 58 постановлений о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий, выдано 492 предписания и предложения, 57 раз проинформированы органы местной власти, 11 раз – правоохранительные органы.

Проверено 48 учреждений образования. Нарушения выявлены в 16 учреждениях. Для устранения выявленных нарушений выдано 16 предписаний и предложений, 5 ответственных лиц привлечены к административной ответственности, 5 раз проинформированы органы местной власти.

На железнодорожных станциях (вокзалах) и железнодорожном транспорте внутреннего сообщения осуществлено 7 проверок пригородных железнодорожных вокзалов и 2 поезда пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 2 объектая. Для устранения нарушений выдано 2 предписания и проведено 6 разъяснительных бесед на объектах.

За прошедшую неделю осуществлено 7 проверок пригородных железнодорожных вокзалов и 3 поезда пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 3 объектах. Для устранения нарушений предоставлено 3 предписаний (предложений) и проведено 6 разъяснительных бесед.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, штраф, харьков
 
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