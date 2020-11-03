03.11.2020 09:59

ФОТО: Пьяный гость забил хозяина до смерти бутылкой (ГУ НП)

В Харькове полиция разоблачила мужчину в убийстве своего знакомого.



// hk.npu.gov.ua

1 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по проспекту Московскому происходит ссора.



На месте происшествия правоохранители обнаружили 33-летнего харьковчанина, а при осмотре квартиры - тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 36-летний хозяин квартиры. На его теле обнаружены телесные повреждения в виде резаных ран головы.



Полицейские выяснили, что ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 33-летний мужчина нанес своему знакомому стеклянной бутылкой несколько ударов по голове и шее.



С места происшествия изъяты вещественные доказательства.



Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.