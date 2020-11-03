ФОТО: Пьяный гость забил хозяина до смерти бутылкой (ГУ НП)

В Харькове полиция разоблачила мужчину в убийстве своего знакомого.
1 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по проспекту Московскому происходит ссора.
На месте происшествия правоохранители обнаружили 33-летнего харьковчанина, а при осмотре квартиры - тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 36-летний хозяин квартиры. На его теле обнаружены телесные повреждения в виде резаных ран головы.
Полицейские выяснили, что ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 33-летний мужчина нанес своему знакомому стеклянной бутылкой несколько ударов по голове и шее.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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