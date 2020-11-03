03.11.2020 08:30

Сколько убытков нанесли браконьеры, посчитали в рыбоохранном патруле (Рыбнадзор)

В октябре выявленные рыбные браконьеры нанесли государству более 46 тысяч гривен убытков.



//khr.darg.gov.ua

В период с 1 по 31 октября государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля провели 11 рейдов и разоблачены 122 нарушений природоохранного законодательства, из которых 27 - грубые.

Также составлено 53 протокола за нарушение правил рыболовства, два - за продажу запрещенных орудий лова, один - за вылов рыбы, занесенной в Красную книгу Украины и 19 - за незаконную торговлю водными биоресурсами. Оформлено 20 актов обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен.



«За данный период на нарушителей наложено 8874 грн штрафов. Сумма нанесенного ущерба составляет 46244 грн. В ходе проведенных рыбоохранных мероприятий патрульные изъяли 324,3 кг водных биоресурсов, из которых 199,3 кг - на рынках. Изъято 15 плавсредств, 102 единиц запрещенных орудий лова, среди которых 1357 метров сетей», - сообщила заместитель руководителя Харьковского рыбоохранного патруля Ирина Шевчук.



Например, 2 октября на Оскольском водохранилище вблизи пгт Боровая рыбоохранный патруль задержал мужчину, который с лодки двумя запрещенными лесковыми сетками выловил 38 килограммов рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 8942 грн. На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.



10 октября на реке Оскол вблизи с. Пристин Купянского района двое рыьаков запрещенными лесковой сеткой и металлическим острогов выловили с лодки 23 килограмма рыбы, чем нанесли 11 917 грн ущерба. На виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.



28 октября реке Оскол вблизи с. Оскол Изюмского района задержан гражданин, который экранами в количестве 5 штук выловил 11 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 7820 грн. На виновное лицо оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.