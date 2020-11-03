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03.11.2020  08:06   

ФОТО: Торговал оформлением инвалидности за взятки. Задержан начальник сектора ГУНП (Прокуратура)

Начальник одного из секторов ГУНП в области предлагал своим коллегам, которые увольнялись из органов Национальной полиции, решить вопросы, связанные с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности.


//khar.gp.gov.ua

По данным следствия, указанный служащий обещал посодействовать в прохождении медико-социальной экспертной комиссии, оформлении инвалидности и ускоренном получении выплат за денежное вознаграждение.

2 ноября 2020 начальник сектора ГУНП в области задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения им 10 тыс. грн за оформление пенсии одном из полицейских.

Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по факту получения неправомерной выгоды начальником сектора ГУНП в области (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщении указанном служащему о подозрении и избрании меры пресечения. Кроме того, решается вопрос о уведомление о подозрении сотруднику полиции, который предоставил неправомерную выгоду.

Продолжаются обыски и другие первоочередные следственные действия.

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  взятка, прокуратура, харьков
 
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