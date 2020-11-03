Главная Новости Криминал и происшествия Водителю, нарушившему правила ПДД и выжившему в аварии с пятью трупами, объявили о подозрении (ГУ НП)
03.11.2020  08:59   

Водителю, нарушившему правила ПДД и выжившему в аварии с пятью трупами, объявили о подозрении (ГУ НП)

Следователи Харьковщины завершили досудебное расследование по факту ДТП, в котором погибли пять человек.


// hk.npu.gov.ua

Смертельная авария произошла 5 февраля 2020 года в городе Изюме на трассе «Киев-Харьков-Довжанский».

В результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21091» и «Daewoo Nubira» 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира «Daewoo Nubira» погибли на месте.

В октябре 35-летнему водителю «Daewoo Nubira» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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