Главная Новости Криминал и происшествия Украла драгоценностей на 16 тысяч: подруга дочери оказалась рецидивисткой (ГУНП)
02.11.2020  17:43   

Украла драгоценностей на 16 тысяч: подруга дочери оказалась рецидивисткой (ГУНП)

Следователи направили в суд обвинительный акт.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлением о краже в отдел полиции обратился 54–летний местный житель.
 
Полицейские провели необходимые розыскные мероприятия и вскоре вышли на след злоумышленницы.
 
Ею оказалась подруга дочери заявителя, которая уже имеет судимость за совершение имущественного преступления.
 
Своей причастности к преступлению женщина не отрицала и рассказала, что находилась в гостях и увидела на полке шкатулку с ювелирными изделиями.
 
Надеясь, что хозяева не скоро обнаружат пропажу золотых украшений, правонарушительница забрала браслет, цепочку, ладанку и три кольца.
 
Похищенное злоумышленница уже успела сдать в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды
 
Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и 30 октября направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до 5 лет.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража драгоценностей, харьков
 
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