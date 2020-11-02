02.11.2020 17:43

Украла драгоценностей на 16 тысяч: подруга дочери оказалась рецидивисткой (ГУНП)

Следователи направили в суд обвинительный акт.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлением о краже в отдел полиции обратился 54–летний местный житель.

Полицейские провели необходимые розыскные мероприятия и вскоре вышли на след злоумышленницы.

Ею оказалась подруга дочери заявителя, которая уже имеет судимость за совершение имущественного преступления.

Своей причастности к преступлению женщина не отрицала и рассказала, что находилась в гостях и увидела на полке шкатулку с ювелирными изделиями.

Надеясь, что хозяева не скоро обнаружат пропажу золотых украшений, правонарушительница забрала браслет, цепочку, ладанку и три кольца.

Похищенное злоумышленница уже успела сдать в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и 30 октября направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до 5 лет.