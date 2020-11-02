Полиция открыла дело за нарушение карантина в ресторане в Харькове, где произошло убийство (suspilne.media)

Ресторан на улице Ярослава Мудрого, где в ночь на 1 ноября произошел конфликт со стрельбой, работал несмотря на запрет.
Об этом 2 ноября сообщил начальник следственного управления Киевского районного отделения полиции Михаил Цап.
"Хочу сообщить, что по факту работы указанного ресторана следователями указано сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325, за нарушение карантинных ограничений", - сказал Цап.
Согласно ограничениями, в Харькове, который находится в красной зоне, заведения общественного питания должны прекращать прием посетителей в 20:00.
Статья 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) предусматривает наказание от 17 000 грн штрафа до восьми лет заключения.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
влажность:
давление:
ветер: