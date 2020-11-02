Главная Новости Криминал и происшествия Полиция открыла дело за нарушение карантина в ресторане в Харькове, где произошло убийство (suspilne.media)
02.11.2020  16:25   

Полиция открыла дело за нарушение карантина в ресторане в Харькове, где произошло убийство (suspilne.media)

Ресторан на улице Ярослава Мудрого, где в ночь на 1 ноября произошел конфликт со стрельбой, работал несмотря на запрет.


://facebook.com

Об этом 2 ноября сообщил начальник следственного управления Киевского районного отделения полиции Михаил Цап.

"Хочу сообщить, что по факту работы указанного ресторана следователями указано сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325, за нарушение карантинных ограничений", - сказал Цап.

Согласно ограничениями, в Харькове, который находится в красной зоне, заведения общественного питания должны прекращать прием посетителей в 20:00.

Статья 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) предусматривает наказание от 17 000 грн штрафа до восьми лет заключения.

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.11 Власть В Харькове оштрафовали пассажиров метро, ​​которые были без масок (ЕРСР) 02.11 Образование Зачисление иностранцев в харьковские вузы продлено из-за карантина 02.11 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 