02.11.2020 16:25

Полиция открыла дело за нарушение карантина в ресторане в Харькове, где произошло убийство (suspilne.media)

Ресторан на улице Ярослава Мудрого, где в ночь на 1 ноября произошел конфликт со стрельбой, работал несмотря на запрет.



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Об этом 2 ноября сообщил начальник следственного управления Киевского районного отделения полиции Михаил Цап.

"Хочу сообщить, что по факту работы указанного ресторана следователями указано сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325, за нарушение карантинных ограничений", - сказал Цап.

Согласно ограничениями, в Харькове, который находится в красной зоне, заведения общественного питания должны прекращать прием посетителей в 20:00.

Статья 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) предусматривает наказание от 17 000 грн штрафа до восьми лет заключения.