ФОТО: Тройное ДТП на проспекте Независимости (Telegram)

Авария произошла днем 2 ноября.
ДТП с учатием двух легковых иномарок и микроавтобуса произошло на проспекте Независимости в Харькове.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация выясняется.
Фото и видео аварии очевидцы опубликовали в местных телеграм-каналах.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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