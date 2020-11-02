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02.11.2020  14:01   

ФОТО: Тройное ДТП на проспекте Независимости (Telegram)

Авария произошла днем 2 ноября.


// Telegram

ДТП с учатием двух легковых иномарок и микроавтобуса произошло на проспекте Независимости в Харькове.

Данных о пострадавших нет.

Официальная информация выясняется.

Фото и видео аварии очевидцы опубликовали в местных телеграм-каналах.

 

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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