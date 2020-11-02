02.11.2020 13:33

ФОТО: Дело организатора сети по реализации безакцизного и фальсифицированного алкоголя передано в суд (МВД)

Во время досудебного расследования следователи доказали причастность жителя Харькова в организации в 2019 году схемы по незаконному изготовлению, хранению и транспортировке фальсифицированных ликероводочных изделий в больших объемах под брендами известных марок алкогольной продукции с поддельными марками акцизного налога с целью дальнейшего сбыта на территории города и области .



// hk.npu.gov.ua

Следственные действия проводились детективами следственного управления и сотрудниками управления стратегических расследований под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, открытого в отношении предпринимателя, который занимался сбытом незаконно изготовленных алкогольных напитков.



В ходе специальной операции правоохранители провели 6 одновременных обысков в складских помещениях. В результате полицейские изъяли более 8000 бутылок алкогольных напитков и спиртного, что реализовывалось без марок акцизного сбора, записи «черной» бухгалтерии, компьютерную технику и вырученные от незаконного бизнеса денежные средства в сумме более 275 000 гривен.



30 октября прокуратурой Харьковской области утвержден обвинительный акт в отношении правонарушителя по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, направлено в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает штраф от 5 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.



Что касается других участников незаконного бизнеса, материалы досудебного расследования выделены в отдельное производство, в котором сейчас проводятся следственные действия.