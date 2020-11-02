02.11.2020 12:27

ВИДЕО: В новостойке на Зерновой – пожар (Соцсети)

В строящейся многоэтажке загорелс утеплитель на первом этаже.



// Telegram/ХС

Пожар произошел утром 2 ноября в новостройке возле дома 47 по Зерновой. На размещенном очевидцами видео видно, как из окна помещения на первом этаже идет густой черный дым и вырываются языки пламени.



Подробности пожара сообщил Newsroom со ссылкой на пресс-службы ГСЧС в Харьковской области.



«Наши сотрудники увидели дым около многоэтажного дома и в 09:48 прибыли на место инцидента. Выяснилось, что на первом этаже шестнадцатиэтажного дома тлел утеплитель. В 10:15 возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет», — рассказал помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин.