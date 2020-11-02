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02.11.2020  12:02   

ФОТО: На старосалтовской трассе – ДТП с вылетом на поле (Telegram)

Авария произошла утром 2 ноября возле поселка Кулиничи.


// Telegram

Около половины пятого утра на Окружной, возле поворота на Кулиничи, легковушка вылетела с трассы.

О происшествии сообщили очевидцы, разметив фото аварии в местных пабликах.

«На Окружной возле Кулиничей бляха вылетела почилить на обочине. Предварительно водитель не справился с управлением. Был госпитализирован на скорой», – сообщил телеграм-канад ХС|Харьков.

Тэги:  дтп, харьков
 
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