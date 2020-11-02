Главная Новости Криминал и происшествия Суд оштрафовал водителя школьного автобуса, который сбил пассажирку (ЕРСР)
02.11.2020  11:27   

Суд оштрафовал водителя школьного автобуса, который сбил пассажирку (ЕРСР)

Богодуховский районный суд Харьковской области вынес вердикт по делу об аварии с участием школьного автобуса.


://facebook.com

Водитель полностью признал свою вину. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Инцидент произошел 4 ноября 2019 года в Богодухове. На улице Космической мужчина высадил пассажиров и поехал, не убедившись, что они отошли от автобуса. В результате местная жительница оказалась под колесами. Медики диагностировали у нее перелом голени со смещением обломков кости.

В ходе разбирательства водитель не стал отпираться. Он рассказал, что остановил машину, едва услышал крики потерпевшей и пытался ей помочь. Сама женщина на суд не пришла. За нарушение правил безопасности дорожного движения фигуранта приговорили к штрафу в 3400 гривен без лишения водительских прав. На данный момент вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.

Источник:   Единй реестр судебных решений
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.11 Криминал и происшествия ФОТО: На старосалтовской трассе – ДТП с вылетом на поле (Telegram) 02.11 Криминал и происшествия В тройном ДТП на Деревянко столкнулись два «запорожца»: есть пострадавшие (Патрульная полиция) 01.11 Криминал и происшествия ДТП: жуткое столкновение на Полтавском Шляхе (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 