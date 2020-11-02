02.11.2020 11:27

Суд оштрафовал водителя школьного автобуса, который сбил пассажирку (ЕРСР)

Богодуховский районный суд Харьковской области вынес вердикт по делу об аварии с участием школьного автобуса.



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Водитель полностью признал свою вину. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Инцидент произошел 4 ноября 2019 года в Богодухове. На улице Космической мужчина высадил пассажиров и поехал, не убедившись, что они отошли от автобуса. В результате местная жительница оказалась под колесами. Медики диагностировали у нее перелом голени со смещением обломков кости.

В ходе разбирательства водитель не стал отпираться. Он рассказал, что остановил машину, едва услышал крики потерпевшей и пытался ей помочь. Сама женщина на суд не пришла. За нарушение правил безопасности дорожного движения фигуранта приговорили к штрафу в 3400 гривен без лишения водительских прав. На данный момент вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.