Суд оштрафовал водителя школьного автобуса, который сбил пассажирку (ЕРСР)

Богодуховский районный суд Харьковской области вынес вердикт по делу об аварии с участием школьного автобуса.
Водитель полностью признал свою вину. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.
Инцидент произошел 4 ноября 2019 года в Богодухове. На улице Космической мужчина высадил пассажиров и поехал, не убедившись, что они отошли от автобуса. В результате местная жительница оказалась под колесами. Медики диагностировали у нее перелом голени со смещением обломков кости.
В ходе разбирательства водитель не стал отпираться. Он рассказал, что остановил машину, едва услышал крики потерпевшей и пытался ей помочь. Сама женщина на суд не пришла. За нарушение правил безопасности дорожного движения фигуранта приговорили к штрафу в 3400 гривен без лишения водительских прав. На данный момент вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.
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