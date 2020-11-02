В тройном ДТП на Деревянко столкнулись два «запорожца»: есть пострадавшие (Патрульная полиция)

Около полудня понедельника, 1 ноября, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Деревянко, 8.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Daewoo, ЗАЗ-1103 и ЗАЗ-1102.
В результате столкновения пострадали водитель автомобиля ЗАЗ-1103 и водителя автомобиля ЗАЗ-1102. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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