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02.11.2020  08:12   

Сколько нарушителей карантина выявила полиция в Хэллоуин (ГУ НП)

В ночь на 1 ноября полиция открыла шестнадцать уголовных производств по фактам нарушения карантина.


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Пренебрежение санитарными правилами и нормами по предотвращению инфекционных болезней были зафиксированы в развлекательных заведениях Основянского, Шевченковского, Киевского и Московского районов города.

Так, в нарушение действующего законодательства после 20:00 продолжили свою работу учреждения в Плетневском и Костюринском переулках, улице Культуры, ресторан на улице Ярослава Мудрого, ночной клуб на Московском проспекте, четыре заведения на улице Сумской, три – на улице Академика Павлова, ночной клуб по Юбилейному проспекту, развлекательное заведение по Буковому переулку, бар на улице Алчевских и клуб на улице Клочковской.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишение свободы.

Всего с начала карантинных мероприятий следователями ГУНП в Харьковской области начато 40 производств по нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Одно уголовное производство с обвинительным актом уже направлено в суд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  карантин, нарушение, протокол, полиция, харьков, хеллоуин
 
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