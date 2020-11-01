01.11.2020 16:11
Афера и провал чиновницы под Харьковом (ГУНП)
На Харьковщине следователи сообщили чиновнице о подозрении в растрате бюджетных средств.
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Как ообщает ГУ Нацполиции, по заключению экспертизы незаконные действия должностного лица повлекли материальный ущерб на сумму свыше 200 000 гривен.
Во время досудебного расследования установлено, что руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета в период с сентября по декабрь 2018 допустила растрату средств областного бюджета.
Женщина заключила договор на выполнение проектных работ по техническому переоснащению отопительной котельной города, а в дальнейшем утвердила поддельную от имени проектной организации сметную документацию по заведомо завышенным ценам на техническое оборудование, подписала акт приемки выполненных работ и перечислила средства.
31 октября 44-летней чиновнце сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.