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01.11.2020  16:11   

Афера и провал чиновницы под Харьковом (ГУНП)

На Харьковщине следователи сообщили чиновнице о подозрении в растрате бюджетных средств.


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Как ообщает ГУ Нацполиции, по заключению экспертизы незаконные действия должностного лица повлекли материальный ущерб на сумму свыше 200 000 гривен.
 
Во время досудебного расследования установлено, что руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета в период с сентября по декабрь 2018 допустила растрату средств областного бюджета.
 
 Женщина заключила договор на выполнение проектных работ по техническому переоснащению отопительной котельной города, а в дальнейшем утвердила поддельную от имени проектной организации сметную документацию по заведомо завышенным ценам на техническое оборудование, подписала акт приемки выполненных работ и перечислила средства.
 
31 октября 44-летней чиновнце сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.  191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  афера, мошенничнство, харьков, купянск
 
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