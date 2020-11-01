Главная Новости Криминал и происшествия Стрельба, драка и смерть: кровавое убийство в центре Харькова (РЕДПОСТ)
01.11.2020  13:47   

Стрельба, драка и смерть: кровавое убийство в центре Харькова (РЕДПОСТ)

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, народный депутат Дмитрий Шенцев опроверг информацию о том, что человек, убитый ранним утром 1 ноября 2020 года в ресторане, был его охранником.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщали соцсети и Депо, ночью в ресторане “Biani” на Ярослава Мудрого, 21 насмерть забит мужчина.
 
Из протокола полиции: инцидент произошел сегодня, 1 ноября, в 5:49 полицию споступило сообщение об убийстве в ресторане по адресу Ярослава Мудрого, 21. 
 
В заведение зашел  человек в возрасте примерно 40 лет и начал стрелять.
 
Началась драка, в ходе которой посетители ресторана забили стрелка бутылками насмерть.
 
По предварительной информации убит охранник одного из народных депутатов.
 
Позднее появилась информация о том, что убитый - охраник нардепа Дмитрия Шенцева – Руслан Вадимович Смирнов, что и было опровергнуто народным избранником.
 
Как сообщает ГУ Нацполиции, тело мужчины в одном из ресторанов по улице Ярослава Мудрого обнаружено 1 ноября 2020 года около 5:50.
 
По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела.
 
На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.
 
Рядом с умершим находилось оружие.
 
Полицейские установили личность погибшего.
 
Им оказался 37-летний харьковчанин.
 
В данный момент идет осмотр места проишествия, опрашиваются свидетели.
 
Информация о происшествии внесена в Единый учета заявлений и сообщений.
 
Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.
 
 
 
 
 
Тэги:  стрельба, убийство, харьков, забили бутылками
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.10 Криминал и происшествия Стрельба на Старицкого: информация полиции 30.09 Криминал и происшествия Внимание! Розыск очевидцев конфликта со стрельбой (ГУНП) 29.09 Криминал и происшествия Дерзкое ограбление со стрельбой: подозреваемый - за решеткой (Прокуратура)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 