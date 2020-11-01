01.11.2020 13:47
Стрельба, драка и смерть: кровавое убийство в центре Харькова (РЕДПОСТ)
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, народный депутат Дмитрий Шенцев опроверг информацию о том, что человек, убитый ранним утром 1 ноября 2020 года в ресторане, был его охранником.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщали
соцсети и Депо, ночью в ресторане “Biani” на Ярослава Мудрого, 21 насмерть забит мужчина.
Из протокола полиции: инцидент произошел сегодня, 1 ноября, в 5:49 полицию споступило сообщение об убийстве в ресторане по адресу Ярослава Мудрого, 21.
В заведение зашел человек в возрасте примерно 40 лет и начал стрелять.
Началась драка, в ходе которой посетители ресторана забили стрелка бутылками насмерть.
По предварительной информации убит охранник одного из народных депутатов.
Как сообщает
ГУ Нацполиции, тело мужчины в одном из ресторанов по улице Ярослава Мудрого обнаружено 1 ноября 2020 года около 5:50.
По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела.
На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Рядом с умершим находилось оружие.
Полицейские установили личность погибшего.
Им оказался 37-летний харьковчанин.
В данный момент идет осмотр места проишествия, опрашиваются свидетели.
Информация о происшествии внесена в Единый учета заявлений и сообщений.
Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.