Главная Новости Криминал и происшествия На парковке загорелся автомобиль: водителя выручили прохожие (Telegram)
01.11.2020  13:22   

На парковке загорелся автомобиль: водителя выручили прохожие (Telegram)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в Песочине - ЧП.

Здесь, на парковке АТБ загорелся Daewoo Lanos.

Неравнодушные прохожие помогли водителю потушить пожар..

Тэги:  пожар, загорелся автомобиль, харьков
 
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