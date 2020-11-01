На парковке загорелся автомобиль: водителя выручили прохожие (Telegram)

О пожаре сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в Песочине - ЧП.
Здесь, на парковке АТБ загорелся Daewoo Lanos.
Неравнодушные прохожие помогли водителю потушить пожар..
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Октябрь прощается с нами дождем, который будет идти все выходные.
Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
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