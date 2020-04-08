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08.04.2020  13:23   

Спасатели провели учения в тюрьме (ГСЧС)

Практические тренировки прошли на базе Диканевской колонии.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 30 октября 2020 года на территории Диканівской исправительной колонии № 12 состоялось противопожарная тренировка сил гражданской защиты.
 
К тренировке был привлечен личный состав противопожарного формирования колонии и спастельные подразделениеи ГСЧС Основянского района.
 
Перед началом мероприятия спасатели и сотрудники ведомственной пожарной команды отработали планы эвакуации и инструкции взаимодействия в случае пожара, изучили расположение эвакуационных выходов, кратчайшие и безопасные пути следования к выходам из объектов колонии, места нахождения первичных средств пожаротушения и средств связи.
 
Также пенитенциарии ознакомились с пожарно-техническим вооружением, которое находится на пожарном автомобиле ГСЧС.
 
Во время практических тренировок пожарные тушили настоящий огонь.
 
Спасатели поделились опытом по тушению пожаров и проверили боеспособность техники пожарной части колонии.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  тюрьма, учения, харьков
 
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