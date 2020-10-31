31.10.2020 11:50

ДТП: крепкий автопоцелуй и кульбит авто (ГУНП)

Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия под Харьковом.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 октября 2020 года в 10:30 в Чугуевский райотдел поступило сообщение о ДТП на автодороге Киев-Харьков-Должанский возле села Каменная Яруга.

По адресу немедленно выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как выяснили полицейские, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь в направлении Чугуева, не справился с управлением и столкнулся с Peugeot.

В результате аварии водитель ВАЗа работники скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

27-летнюю женщину, которая руководила другим транспортным средством, врачи осмотрели и отпустили домой.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.