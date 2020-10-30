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30.10.2020  18:58   

ДТП: на городской магистрали сбили дедушку (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, ввозле метро Проспект Гагарина - ДТП.

Здесь сбили пешехода.

Сбитый дедушка жив и уехал на скорой помощи.

 
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