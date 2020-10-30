ДТП: на городской магистрали сбили дедушку (Telegram)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 30 октября Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 30 октября (РЕДПОСТ) В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.