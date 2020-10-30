ДТП: на городской магистрали сбили дедушку (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, ввозле метро Проспект Гагарина - ДТП.
Здесь сбили пешехода.
Сбитый дедушка жив и уехал на скорой помощи.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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