30.10.2020 18:23

Минирование. Бомбы в центре Харькова не обнаружены (ГУНП)

Информация о минировании двух объектов в Шевченковском районе Харькова не подтвердилась.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, специалисты обследовали свыше 51 тысячи кв. метров помещений зданий и прилегающей территории, эвакуировали 1670 граждан.

Во время осмотра никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

Сообщение о закладке взрывчатки в здании Харьковского административного суда поступило в полицию 30 октября в 10:21 со службы «102».

Через несколько минут полицейские получили информацию о минировании здания Харьковского национального университета имени Каразина.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Сообщения зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции, решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.