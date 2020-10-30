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30.10.2020  18:23   

Минирование. Бомбы в центре Харькова не обнаружены (ГУНП)

Информация о минировании двух объектов в Шевченковском районе Харькова не подтвердилась.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, специалисты обследовали свыше 51 тысячи кв. метров помещений зданий и прилегающей территории, эвакуировали 1670 граждан.
 
Во время осмотра никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.
 
Сообщение о закладке взрывчатки в здании Харьковского административного суда поступило в полицию 30 октября в 10:21 со службы «102».
 
Через несколько минут полицейские получили информацию о минировании здания Харьковского национального университета имени Каразина.
 
По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
 
Сообщения зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции, решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, центр города, харьков
 
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