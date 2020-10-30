30.10.2020 15:06

Харьковрегионгаз окончательно заставили заплатить штраф в 3 млн грн (АМКУ)

Компания проиграла антимонопольщикам в судебной тяжбе



://amcu.gov.ua

Антимонопольный комитет окончательно выиграл спор с "Харьковрегионгазом" о штрафе в 3 млн грн. Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозсуда отказал компании в принятии к рассмотрению кассационной жалобы на решение Хозсуда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, сообщила пресс-служба АМКУ.

По результатам рассмотрения дела Временная административная коллегия АМКУ установила, что "Харьковрегионгаз" в течение декабря 2015 года, 2016-2018 годов, занимая монопольное положение на рынке услуг по реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения (в баллонах), вносило завышенные эксплуатационные расходы в цену реализации сжиженного газа для населения в Харьковской области.

"Такие действия ООО "Харьковрегионгаз" привели к установлению экономически необоснованных и завышенных цен одного баллона сжиженного газа, который использовался населением как альтернатива природному газу в негазифицированных районах Харьковской области", – говорится в сообщении АМКУ.