Харьковрегионгаз окончательно заставили заплатить штраф в 3 млн грн (АМКУ)

Компания проиграла антимонопольщикам в судебной тяжбе
Антимонопольный комитет окончательно выиграл спор с "Харьковрегионгазом" о штрафе в 3 млн грн. Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозсуда отказал компании в принятии к рассмотрению кассационной жалобы на решение Хозсуда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, сообщила пресс-служба АМКУ.
По результатам рассмотрения дела Временная административная коллегия АМКУ установила, что "Харьковрегионгаз" в течение декабря 2015 года, 2016-2018 годов, занимая монопольное положение на рынке услуг по реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения (в баллонах), вносило завышенные эксплуатационные расходы в цену реализации сжиженного газа для населения в Харьковской области.
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