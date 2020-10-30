Главная Новости Криминал и происшествия Хулигану, побившему стекла в школе, два месяца готовили подозрение (ГУ НП)
30.10.2020  13:58   

Хулигану, побившему стекла в школе, два месяца готовили подозрение (ГУ НП)

На Харьковщине дознаватели направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил хулиганские действия на территории школы.


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В августе 27-летний житель Близнюковского района находился у здания местной школы в состоянии алкогольного опьянения и из хулиганских побуждений разбил 4 окна учебного заведения. Затем нецензурной бранью начал оскорблять работников школы, залез по лестнице на чердак и заблокировал двери. Своими действиями нарушитель приостановил нормальную работу заведения.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

28 октября работники полиции сообщили мужу о подозрении в совершении преступления.

30 октября материалы уголовного производства направлены с обвинительным актом в Близнюковский районный суд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  хулиганство, подозрение, полиция, харьков
 
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