30.10.2020 13:40

ФОТО: В результате взрыва ребенку оторвало часть руки (Полиция)

В селе Коробочкино Чугуевского района прогремел взрыв.



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Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, 30 октября во дворе частного дома взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадал ребенок.

По предварительным данным, 9-летний мальчик играл во дворе частного домовладения и бросил неизвестный предмет в забор. Предмет взорвался.

В результате взрыва мальчику оторвало кисть правой руки. Также он получил рваные раны щеки, голени и пальцев рук. Ребенка госпитализировали.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.