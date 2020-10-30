ФОТО: В результате взрыва ребенку оторвало часть руки (Полиция)

В селе Коробочкино Чугуевского района прогремел взрыв.
Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, 30 октября во дворе частного дома взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадал ребенок.
По предварительным данным, 9-летний мальчик играл во дворе частного домовладения и бросил неизвестный предмет в забор. Предмет взорвался.
В результате взрыва мальчику оторвало кисть правой руки. Также он получил рваные раны щеки, голени и пальцев рук. Ребенка госпитализировали.
Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажность:
давление:
ветер: