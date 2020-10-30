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30.10.2020  13:40   

ФОТО: В результате взрыва ребенку оторвало часть руки (Полиция)

В селе Коробочкино Чугуевского района прогремел взрыв.


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Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, 30 октября во дворе частного дома взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадал ребенок.

По предварительным данным, 9-летний мальчик играл во дворе частного домовладения и бросил неизвестный предмет в забор. Предмет взорвался.

В результате взрыва мальчику оторвало кисть правой руки. Также он получил рваные раны щеки, голени и пальцев рук. Ребенка госпитализировали.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, взрыв, харьков, ребенок, комментарий
 
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