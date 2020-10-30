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30.10.2020  11:03   

В Харкове и области продолжают находить старые боеприпасы (ГСЧС)

Пиротехники за сутки разминировали 8 артснарядов и 2 минометные мины Второй мировой войны.


//kh.dsns.gov.ua

29 октября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен минувшей войны.

Работы по разминированию проводились в Киевском районе города Харькова, и в Дергачевском, Балаклейском и Барвенковском районах области.

Всего было уничтожено 10 боеприпасов: 8 артснарядов разного калибра и 2 минометные мины.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ проводили с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, разминирование, харьков
 
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