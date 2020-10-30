В Харкове и области продолжают находить старые боеприпасы (ГСЧС)

Пиротехники за сутки разминировали 8 артснарядов и 2 минометные мины Второй мировой войны.
29 октября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен минувшей войны.
Работы по разминированию проводились в Киевском районе города Харькова, и в Дергачевском, Балаклейском и Барвенковском районах области.
Всего было уничтожено 10 боеприпасов: 8 артснарядов разного калибра и 2 минометные мины.
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ проводили с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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