30.10.2020 11:03

В Харкове и области продолжают находить старые боеприпасы (ГСЧС)

Пиротехники за сутки разминировали 8 артснарядов и 2 минометные мины Второй мировой войны.



//kh.dsns.gov.ua

29 октября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда спецназначения проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен минувшей войны.

Работы по разминированию проводились в Киевском районе города Харькова, и в Дергачевском, Балаклейском и Барвенковском районах области.



Всего было уничтожено 10 боеприпасов: 8 артснарядов разного калибра и 2 минометные мины.



Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ проводили с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.