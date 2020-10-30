Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: Подростки разгромили сьемную квартиру в набережном квартале (ГУ НП)
30.10.2020  08:51   

ВИДЕО, ФОТО: Подростки разгромили сьемную квартиру в набережном квартале (ГУ НП)

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.


// Telegram

29 октября в 2:02 в Шевченковский ОП поступило сообщение о том, что на улице Мирной, 19 соседи нарушают тишину и, якобы, разгромили все в квартире.

По указанному адресу, на улице, полицейские обнаружили группу лиц и заявителя. Последний сообщил, что сдает квартиру по договору.

Вечером 28 октября он узнал от соседа о шуме из квартиры. Зайдя в помещение, собственник жилья увидел группу лиц в пьяном виде и поврежденное имущество: мебель, технику и прочее. Арендатора квартиры на месте не было. По словам заявителя, он находится в Киеве и отдал знакомым ключи от квартиры.

Полицейские взяли заявления и объяснения от заявителя и лиц, находившихся в квартире.

Информация внесена в Единый учет Шевченковского ОП. Проводится проверка.

Фото и видео инцидента очевидцы выложили в местные паблики.

 

Тэги:  квартира, разгром, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.10 Власть 27 семей получили квартиры по городским жилищным программам (Горсовет) 10.08 Криминал и происшествия В Харькове открылись подробности масштабной жилищной аферы 10.08 ЖКХ Треть харьковчан живут в двухкомнатных квартирах построенных в 70-е годы прошлого века
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 