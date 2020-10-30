ВИДЕО, ФОТО: Подростки разгромили сьемную квартиру в набережном квартале (ГУ НП)

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
29 октября в 2:02 в Шевченковский ОП поступило сообщение о том, что на улице Мирной, 19 соседи нарушают тишину и, якобы, разгромили все в квартире.
По указанному адресу, на улице, полицейские обнаружили группу лиц и заявителя. Последний сообщил, что сдает квартиру по договору.
Вечером 28 октября он узнал от соседа о шуме из квартиры. Зайдя в помещение, собственник жилья увидел группу лиц в пьяном виде и поврежденное имущество: мебель, технику и прочее. Арендатора квартиры на месте не было. По словам заявителя, он находится в Киеве и отдал знакомым ключи от квартиры.
Полицейские взяли заявления и объяснения от заявителя и лиц, находившихся в квартире.
Информация внесена в Единый учет Шевченковского ОП. Проводится проверка.
Фото и видео инцидента очевидцы выложили в местные паблики.
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