30.10.2020 08:51

ВИДЕО, ФОТО: Подростки разгромили сьемную квартиру в набережном квартале (ГУ НП)

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.



// Telegram

29 октября в 2:02 в Шевченковский ОП поступило сообщение о том, что на улице Мирной, 19 соседи нарушают тишину и, якобы, разгромили все в квартире.



По указанному адресу, на улице, полицейские обнаружили группу лиц и заявителя. Последний сообщил, что сдает квартиру по договору.



Вечером 28 октября он узнал от соседа о шуме из квартиры. Зайдя в помещение, собственник жилья увидел группу лиц в пьяном виде и поврежденное имущество: мебель, технику и прочее. Арендатора квартиры на месте не было. По словам заявителя, он находится в Киеве и отдал знакомым ключи от квартиры.



Полицейские взяли заявления и объяснения от заявителя и лиц, находившихся в квартире.



Информация внесена в Единый учет Шевченковского ОП. Проводится проверка.

Фото и видео инцидента очевидцы выложили в местные паблики.