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30.10.2020  08:10   

ФОТО: Закладчика особо опасных наркотиков разоблачили под Харьковом (МВД)

31-летнего злоумышленника разоблачили в сбыте особо опасного наркотического средства «РVP».


// hk.npu.gov.ua

Злоумышленник организовал закладку наркотиков на территории Балаклейского района и обеспечил функционирование Интернет-сайта, через который распространял запрещенные вещества. Мужчина не только самостоятельно сбывал, но и делал тайники с наркотиками.

В ходе следственных действий установлено местонахождение около 30 «закладок» с веществом «РVP», которые злоумышленник не успел реализовать.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, закладка, полиция, харьков
 
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