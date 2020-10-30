ФОТО: Закладчика особо опасных наркотиков разоблачили под Харьковом (МВД)

31-летнего злоумышленника разоблачили в сбыте особо опасного наркотического средства «РVP».
Злоумышленник организовал закладку наркотиков на территории Балаклейского района и обеспечил функционирование Интернет-сайта, через который распространял запрещенные вещества. Мужчина не только самостоятельно сбывал, но и делал тайники с наркотиками.
В ходе следственных действий установлено местонахождение около 30 «закладок» с веществом «РVP», которые злоумышленник не успел реализовать.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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