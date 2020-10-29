ФОТО: В полночь под Харьковом горел гараж (ГСЧС)

Валковские спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения.
29 октября в 00:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Маяковского, 17 в городе Валки.
По прибытию к месту вызова было установлено, что на территории частного домовладения огнем охвачено перекрытие гаража, площадь пожара составила 20 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние здания.
Оперативными действиями спасателей пожар был ликвидирован в 2:52 и недопущено распространения огня.
Причина пожара устанавливается.
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