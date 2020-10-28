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28.10.2020  19:58   

Смертельное ДТП: полиция установила, кто погиб под Харьковом (ГУНП)

Полиция установила личность мужчины, погибшего в результате ДТП в Харьковской области.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, для установления личности погибшего полицейские Харьковщины разместили в средствах массовой информации соответствующее ориентировки с фотографией.
 
Установить личность гражданина помогла жительница Богодуховского района.
 
Женщина накануне наткнулась на публикацию на официальном сайте полиции Полтавщины о розыске мужчины, который ушел из дома 14 октября 2020 года и не вернулся.
 
Увидев информацию и фото об установлении личности мужчины, который погиб в ДТП в Харьковской области, она его узнала и сразу сообщила полицию Богодуховского района.
 
Напомним, авария произошла 19 октября 2020 года на 72 километре автодороги «Харьков-Ахтырка» близ села Губаревка Богодуховского района.
 
Полицейские выяснили, что 54-летний водитель грузовика во время движения сбил мужчину.
 
От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу.
 
В настоящее время следователями проводится расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, сбили мужчину, розыск, опознание
 
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