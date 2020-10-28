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28.10.2020  19:20   

Четверное ДТП: водители организовали паровозик (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Одесской возле роста - паровозик.

В аварию попали четыре авто.

Подробностей об аварии и пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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