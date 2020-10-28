Четверное ДТП: водители организовали паровозик (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Одесской возле роста - паровозик.
В аварию попали четыре авто.
Подробностей об аварии и пострадавших пока нет.
Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
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