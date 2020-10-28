28.10.2020 18:19

Взрыв газа под Харьковом: начато уголовное производство (Прокуратура)

Взрывных устройств или похожих на них веществ и вещей не обнаружено, осмотр места происшествия продолжается.



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Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 273 УК Украины).

По данным следствия, 28 октября 2020 во время выполнения плановых ремонтных работ работниками Дергачевского отделения АО «Харьковгаз» на газораспределительного пункте в с. Березовское Дергачевского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек. 8 из них госпитализированы, еще двое - погибли.

Взрывных устройств или похожих на них веществ и вещей не обнаружено, осмотр места происшествия продолжается.

По предварительными данным, взрыв произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшее гибель людей).

Проводятся первоочередные следственные действия, допрашиваются свидетели, назначены нужные экспертизы.

Досудебное расследование осуществляет СУ ГУНП в Харьковской области.

Ход расследования контролируется руководством областной прокуратуры.