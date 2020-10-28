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28.10.2020  18:19   

Взрыв газа под Харьковом: начато уголовное производство (Прокуратура)

Взрывных устройств или похожих на них веществ и вещей не обнаружено, осмотр места происшествия продолжается.


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Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 273 УК Украины).
 
По данным следствия, 28 октября 2020 во время выполнения плановых ремонтных работ работниками Дергачевского отделения АО «Харьковгаз» на газораспределительного пункте в с.  Березовское Дергачевского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек.  8 из них госпитализированы, еще двое - погибли.
 
Взрывных устройств или похожих на них веществ и вещей не обнаружено, осмотр места происшествия продолжается.
 
По предварительными данным, взрыв произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием.
 
Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренном ч. 2 ст.  273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшее гибель людей).
 
Проводятся первоочередные следственные действия, допрашиваются свидетели, назначены нужные экспертизы.
 
Досудебное расследование осуществляет СУ ГУНП в Харьковской области.
 
Ход расследования контролируется руководством областной прокуратуры.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взрыв газа, уголовное дело, харьков
 
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