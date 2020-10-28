Главная Новости Криминал и происшествия Крал со дворов и сдавал в ломбард: похититель велосипедов пойман (ГУНП)
28.10.2020  17:49   

Крал со дворов и сдавал в ломбард: похититель велосипедов пойман (ГУНП)

Злоумышленник наворовал почти на 17 000 гривен.


//hk.npu.gov.ua
Как ьтсообщает ГУ Нацполици, с начала сентября в дежурную часть Харьковского райотдела обратилось трое жителей города Мерефа с заявлениями в том, что со двора их домовладений неизвестные совершили кражи спортивных велосипедов.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили и задержали подозреваемого. 
 
Выяснилось, что вор, убедившись, что хозяев нет дома, перелезал через забор, забирал велосипед и исчезал.
 
Похищенное сдавал в ломбард в Харькове.
 
Следователм открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  185 (кража) уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет.
 
27 октября  2020 года мужчине сообщено о подозрение в совершении преступлений.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, крал велосипеды, харьков
 
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