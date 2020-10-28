28.10.2020 17:49

Крал со дворов и сдавал в ломбард: похититель велосипедов пойман (ГУНП)

Злоумышленник наворовал почти на 17 000 гривен.



//hk.npu.gov.ua

Как ьтсообщает ГУ Нацполици, с начала сентября в дежурную часть Харьковского райотдела обратилось трое жителей города Мерефа с заявлениями в том, что со двора их домовладений неизвестные совершили кражи спортивных велосипедов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили и задержали подозреваемого.

Выяснилось, что вор, убедившись, что хозяев нет дома, перелезал через забор, забирал велосипед и исчезал.

Похищенное сдавал в ломбард в Харькове.

Следователм открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

27 октября 2020 года мужчине сообщено о подозрение в совершении преступлений.