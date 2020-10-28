Индус обманул соотечественников, пообещав трудоустройство в Украине (ГУ НП)

Следователи Харькова сообщили о подозрении гражданину Индии, который незаконно переправлял людей через государственную границу
В ноябре 2019 года 40-летний иностранец пообещал организовать переезд двух граждан Индии в Украину для трудоустройства на законных основаниях. Свои услуги мужчина оценил в 21 300 долларов.
По указанию иностранца, лица, которые пытались незаконно пересечь границу, оказывали на пограничном пункте ложную информацию.
Однако, в мае пограничной полицией Словацкой республики указанные граждане Индии были задержаны.
Злоумышленник ввел в заблуждение еще одного своего знакомого среди иностранцев, долгое время находился на территории Украины с целью оформления соответствующих документов.
28 октября следователем Слободского отдела полиции злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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