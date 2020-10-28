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28.10.2020  17:03   

Индус обманул соотечественников, пообещав трудоустройство в Украине (ГУ НП)

Следователи Харькова сообщили о подозрении гражданину Индии, который незаконно переправлял людей через государственную границу


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В ноябре 2019 года 40-летний иностранец пообещал организовать переезд двух граждан Индии в Украину для трудоустройства на законных основаниях. Свои услуги мужчина оценил в 21 300 долларов.

По указанию иностранца, лица, которые пытались незаконно пересечь границу, оказывали на пограничном пункте ложную информацию.

Однако, в мае пограничной полицией Словацкой республики указанные граждане Индии были задержаны.

Злоумышленник ввел в заблуждение еще одного своего знакомого среди иностранцев, долгое время находился на территории Украины с целью оформления соответствующих документов.

28 октября следователем Слободского отдела полиции злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, харьков
 
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