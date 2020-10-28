Главная Новости Криминал и происшествия Найден труп на Новых Домах (Тelegram)
28.10.2020  15:14   

Найден труп на Новых Домах (Тelegram)

О мертвом теле сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Теелграмм-канал Типичное ХТЗ,на Новых Домах труп.

Тело лежит на Ощепкова.

Скорая приехала и уехала.

Официального подтверждения информации пока нет..

Тэги:  труп, смерть, харьков
 
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