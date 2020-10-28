28.10.2020 08:50

ФОТО: В Старом Салтове подгорели катера (ГСЧС)

Волчанский район: спасатели ликвидировали пожар в здании на территории ДЮСШ «Колос»



://kh.dsns.gov.ua

27 октября в 5:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории ДЮСШ «Колос» в селе Хотомля Волчанского района Харьковской области.

К месту вызова прибыло 2 отделения Государственной пожарно-спасательной службы из пгт. Старый Салтов и м. Волчанска. На момент их прибытия площадь пожара составляла около 50 кв.м. Огнем были охвачены: деревянный дом, навес, 2 автомобильных прицепа и 2 лодки. Кроме того, огнем повреждены: стена соседнего деревянного дома, а также оплавленные красочное покрытие двух яхт.

В 6:28 огонь удалось локализовать, в 7:27 - ликвидировать. По предварительным данным причиной пожара является короткое замыкание электросети.