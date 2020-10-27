Главная Новости Криминал и происшествия Домашний насильник предстанет перед судом (ГУНП)
27.10.2020  16:19   

Домашний насильник предстанет перед судом (ГУНП)

Следователи направили в суд обвинительный акт.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, с ноября 2019 года в Чугуевский отдел полиции неоднократно поступали заявления от 77-летней пострадавшей женщины. 
 
Во время их рассмотрения участковые офицеры полиции каждый раз принимали меры, чтобы прекратить насилие
 
Правоохранители поставили обидчика на учет и в дальнейшем составили в отношении него 3 протокола по ст.  173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочно запретительного предписания или неуведомления в месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Однако, свое отношение к матери мужчина не изменил. 
 
20 октября 2020 года пенсионерка снова обратилась к Чугуевский отдел полиции с заявлениями в насилии. 
 
По данному факту следователи открыли уголовное производство. 
 
Во время досудебного расследования полицейские установили, что мужчина почти год устраивает дома скандалы, обычно находясь в состоянии алкогольного опьянения. 
 
Также, нарушитель угрожал матери, оскорбляя и уижая ее. 
 
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения и 27 октября 2020 года направили обвинительный акт на рассмотрение в суд.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  домашнее насилие, избиение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.09 Криминал и происшествия Трех детей забрали из неблагополучной семьи (ФОТО) 27.08 Криминал и происшествия Поколотила и выгнала любовника: домашняя дебоширка из пригорода 20.08 Криминал и происшествия Домашнее насилие: на учете полиции - более 4 000 домашних обидчиков (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 