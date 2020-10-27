27.10.2020 16:19

Домашний насильник предстанет перед судом (ГУНП)

Следователи направили в суд обвинительный акт.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, с ноября 2019 года в Чугуевский отдел полиции неоднократно поступали заявления от 77-летней пострадавшей женщины.

Во время их рассмотрения участковые офицеры полиции каждый раз принимали меры, чтобы прекратить насилие

Правоохранители поставили обидчика на учет и в дальнейшем составили в отношении него 3 протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочно запретительного предписания или неуведомления в месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Однако, свое отношение к матери мужчина не изменил.

20 октября 2020 года пенсионерка снова обратилась к Чугуевский отдел полиции с заявлениями в насилии.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что мужчина почти год устраивает дома скандалы, обычно находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Также, нарушитель угрожал матери, оскорбляя и уижая ее.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения и 27 октября 2020 года направили обвинительный акт на рассмотрение в суд.